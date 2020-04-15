Главная Новости Криминал и происшествия Пожар под Журавлевским мостом: в Сети разместили фото погибших животных (ВИДЕО, ФОТО 18+)
15.04.2020  09:19   

Пожар под Журавлевским мостом: в Сети разместили фото погибших животных (ВИДЕО, ФОТО 18+)

Днем 14 апреля горел сухостой под мостом со стороны водохранилища.


// Facebook/Харьков 1654

Вчера в городе и области произошло несколько крупных пожаров из-за выжигания сухостоя или неосторожного обращения с огнем.

Пожарные тушили траву возле ТЭЦ-5 и в районе ЛОСКа

Также спасатели ликвидировали пожар камыша и сухой травы на Журавлевке.

В Сети разместили фото погиюших в огне животных.

«Мы хотим, чтоб те ублюдки, которые сегодня подожгли траву под Журавлёвским мостом перед Караваном, увидели эти фотографии. Гибель этих животных на вашей совести», – говорится в подписи к фото.

 

Тэги:  пожар, харьков
 
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