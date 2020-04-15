15.04.2020 09:19

Пожар под Журавлевским мостом: в Сети разместили фото погибших животных (ВИДЕО, ФОТО 18+)

Днем 14 апреля горел сухостой под мостом со стороны водохранилища.



// Facebook/Харьков 1654

Вчера в городе и области произошло несколько крупных пожаров из-за выжигания сухостоя или неосторожного обращения с огнем.



Пожарные тушили траву возле ТЭЦ-5 и в районе ЛОСКа



Также спасатели ликвидировали пожар камыша и сухой травы на Журавлевке.



В Сети разместили фото погиюших в огне животных.



«Мы хотим, чтоб те ублюдки, которые сегодня подожгли траву под Журавлёвским мостом перед Караваном, увидели эти фотографии. Гибель этих животных на вашей совести», – говорится в подписи к фото.





