Пожар под Журавлевским мостом: в Сети разместили фото погибших животных (ВИДЕО, ФОТО 18+)

Днем 14 апреля горел сухостой под мостом со стороны водохранилища.
Вчера в городе и области произошло несколько крупных пожаров из-за выжигания сухостоя или неосторожного обращения с огнем.
Пожарные тушили траву возле ТЭЦ-5 и в районе ЛОСКа
Также спасатели ликвидировали пожар камыша и сухой травы на Журавлевке.
В Сети разместили фото погиюших в огне животных.
«Мы хотим, чтоб те ублюдки, которые сегодня подожгли траву под Журавлёвским мостом перед Караваном, увидели эти фотографии. Гибель этих животных на вашей совести», – говорится в подписи к фото.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Ночью и утром дождь, мокрый снег, местами по области обильные осадки, днем небольшие осадки. Облачная погода продержится весь день.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
влажность:
давление:
ветер: