Киевский мошенник торговал в Харькове торговал должностями в органах государственной власти

Служба безопасности Украины задержала в Киеве мужчину, который представлялся «сотрудником Кабинета министров» и предлагал за деньги трудоустройство в органах государственной власти.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник предлагал «содействие» в назначении на должности государственных служащих кандидатам из Полтавской и Харьковской областей. Стоимость «услуги» составляла от 10 до 30000 долларов США в зависимости от уровня должности.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали факт вымогательства «кабминовцем» $ 25 000 за назначение кандидата на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины.
Правоохранители задержали злоумышленника в центре столицы на улице Институтской при получении всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас проходят обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта. Уже выявлено заявления от других кандидатов на трудоустройство и пропуска на авто в Верховную Раду и Кабмин, подлинность которых проверяется.
Продолжается досудебное расследование по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась сотрудниками Управления СБУ в Полтавской области совместно с Департаментом контрразведки Службы, следователями ГУ Нацполиции в Полтавской области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.
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