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15.04.2020  08:14   

В садовом кооперативе двух мужчин спасли от удушения

В Нововодолажском районе во время пожара в садовом доме пострадали двие мужчин.


// ГСЧС

14 апреля в 1:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории садового общества «Контракт», что в селе Липковатовка Нововодолажского района. Там горел одноэтажный дачный домик.

Когда спасатели районного подразделения ГСЧС приьыли на тушение, огнем были охвачены: внутренние конструкции дома, домашние вещи, дрова и уголь. Общая площадь пожара составляла около 30 кв.м.

Внутри находились двое мужчин (1943 и 1978 гг), которые надышались дымом. Их немедленно эвакуировали наружу и передали медикам скорой. Сейчас пострадавшие находятся в центральной районной больнице.

Спасатели подали на тушение огня 1 пожарный ствол и уже в 03:10 локализовали его. В 5:30 они окончательно ликвидировали пожар.

Причина возникновения возгорания выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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