15.04.2020 08:23

На ремонте дорог под Харьковом подрядчик украл почти миллион: директор под домашним арестом

Служба безопасности Украины разоблачила хищения бюджетных средств при ремонте автомобильных дорог в Купянском районе Харьковской области.



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Оперативники спецслужбы установили, что директор одного из местных коммерческих предприятий, которое летом прошлого года выполняло капитальный ремонт дорожного покрытия, присвоил часть выделенных на работы бюджетных средств, сообщили в ведомстве.

Стоимость проекта, который финансировался за счет субвенции из государственного бюджета Украины, составила 6,7 миллиона гривен. Правоохранители задокументировали, что директор коммерческой структуры подделал официальные документы и внес в них заведомо ложные сведения о стоимости использованных материалов, завысив на них цену почти на треть. Сделка позволила коммерсанту безосновательно получить из бюджета дополнительное финансирование.



По заключению строительно-технической и судебно-почерковедческой экспертиз, в результате противоправных действий директора коммерческой фирмы бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 890 тысяч гривен.



В рамках начатого уголовного производства директору сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас указанному директору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в облпрокуратуре.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств.



Документирования противоправной деятельности происходило совместно со следователями Изюмского отдела полиции ГУ ЧП в Харьковской области под процессуальным руководством Изюмского местной прокуратуры.