На ремонте дорог под Харьковом подрядчик украл почти миллион: директор под домашним арестом

Служба безопасности Украины разоблачила хищения бюджетных средств при ремонте автомобильных дорог в Купянском районе Харьковской области.
Оперативники спецслужбы установили, что директор одного из местных коммерческих предприятий, которое летом прошлого года выполняло капитальный ремонт дорожного покрытия, присвоил часть выделенных на работы бюджетных средств, сообщили в ведомстве.
Стоимость проекта, который финансировался за счет субвенции из государственного бюджета Украины, составила 6,7 миллиона гривен. Правоохранители задокументировали, что директор коммерческой структуры подделал официальные документы и внес в них заведомо ложные сведения о стоимости использованных материалов, завысив на них цену почти на треть. Сделка позволила коммерсанту безосновательно получить из бюджета дополнительное финансирование.
По заключению строительно-технической и судебно-почерковедческой экспертиз, в результате противоправных действий директора коммерческой фирмы бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 890 тысяч гривен.
В рамках начатого уголовного производства директору сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Сейчас указанному директору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в облпрокуратуре.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств.
Документирования противоправной деятельности происходило совместно со следователями Изюмского отдела полиции ГУ ЧП в Харьковской области под процессуальным руководством Изюмского местной прокуратуры.
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