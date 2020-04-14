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14.04.2020  16:28   

ДТП: водитель погубил женщину, спрятал труп и покаялся (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские Харьковщины установили мужчину, который сбил насмерть женщину и пытался скрыть следы преступления.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, i12 апреля 2020 года в Лозовской отдел полиции обратился с заявлением местный житель. Он сообщил, что его 59-летняя жена днем на несколько минут вышла из двора на улицу и пропала без вести.
 
Сведения о данном событии следователи районной полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «исчезновения без вести».
 
На следующий день в районе улицы Молодежная города Лозовая следователи обнаружили на дороге следы, характерные для возможного дорожно-транспортного происшествия.
 
Работники следственно-оперативной группы зафиксировали на асфальтовой поверхности дороги следы торможения, фрагменты битого стекла, зеркала и женской ботинок. Заявитель узнал в нем обувь своей пропавшей жены.
 
Как рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области Александр Умников, в тот же день до Лозовского отдела полиции обратился с явкой с покаянием 31-летний гражданин, житель села Катериновка Лозовского района. Он заявил, что 12 апреля около 15:00 направлялся на автомобиле «ВАЗ Калина» через село Домаха города Лозовой в направлении 4 микрорайона. На улице Молодежной он не заметил пешехода-женщину, которая двигалась по обочине в попутном с ним направлении, и наехал на нее. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Чтобы скрыть факт ДТП, мужчина затащил тело сбитой женщины до своего автомобиля и вывез на территорию Донецкой области, где поджег и закопал. Злоумышленник оставил свой автомобиль на территории Донетчины и вернулся домой.
 
Факт данного происшествия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время с гражданином работают следователи. Ему объявлено о подозрении в совершении данного уголовного правонарушения. Согласно санкции статьи мужчине грозит тюремное заключение на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
 
Автомобиль изъят для проведения следственных действий. Полицейские проверяют обстоятельства поджога и захоронения тела потерпевшей на территории Донецкой области. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
 
 
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, убийство, спрятал труп
 
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