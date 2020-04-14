Житель Харьковщины продавал наркоту почтой в Австралию

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего жителя Харьковской области, которого подозревают в совершении наркопреступлений.
Проживавший в Овидиопольском районе наркоделец, как установлено расследованием, организовал по месту жительства лабораторию по изготовлению амфетамина. Он длительное время реализовывал «товар» через Интернет, пытаясь даже переправить препараты через отделения «Укрпочты» в Австралию.
Правоохранители обнаружили и изъяли у него во время обыска оборудование и прекурсоры для изготовления амфетамина, а также готовые психотропы. Ко всему прочему, в доме злоумышленника обнаружили гранату.
За выявленные правонарушения фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование в уголовном производстве (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 263 УК Украины) осуществляли следователи ГУНП в Одесской области.
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