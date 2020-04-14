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14.04.2020  14:55   

В Харькове умер мужчина, которому всадили нож в голову

Резонансное ЧП произошло несколько дней назад в Московском районе города


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В Харьковской больницы скорой и неотложной помощи умер 59-летний мужчина, которому новая знакомая вонзила нож в голову. 

ЧП произошло 9 апреля. У подъезда одного из домов на улице Владислава Зубенко. Сообщение в полицию поступило 11:20. Случайные свидетели сообщили о том, что неизвестная женщина ударила мужа в голову ножом.

Злоумышленницей оказалась 31-летняя жительница Московского района. Ее оперативно нашли и задержали.

Как сообщили  в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, оказалось, что женщина и ее сожитель только что познакомились с пострадавшим. Они вместе употребляли в квартире алкогольные напитки. Когда потерпевший вместе с женщиной вышел на улицу, между ними возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленница ударила мужчину ножом в голову. Позже появились комментарии, что таким способом она пыталась ограбить его на тысячи гривен, но обнаружила менее сотни гривен.

В соцсетях начало появляться видео, на котором видно, как женщина сначала обыскивает мужчину, который лежит на асфальте, а позже пытается достать нож у него из головы.

По словам жителя дома по улице Зубенко, они с другом выпивали у него дома. Позже к нему в гости зашла его бывшая 31-летняя сожительница со своим новым приятелем, которому 59 лет.

Свидетель рассказывает: «Моя бывшая сожительница попросила, чтобы он переночевал у меня, так как сам живет в Волчанске и не может уехать. Я отказал, после чего они пошли на улицу. Спустя 10 минут она забежала в квартиру и начала говорить, что встромила нож ему в голову за то, что он хотел потрогать ее за *опу».

Мужчина объясняет, сначала не поверил женщине. Выглянул в окно и был в шоке от увиденного, там лежал потерпевший с ножом в голове.

В полиции открыли уголовное производство по факту покушения на убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст .115 УК Украины).

Источник:   комментарии
 Тэги:  полиция, убийство, харьков, рана, ограбление
 
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