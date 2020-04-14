14.04.2020 14:24

Следователи Харьковщины начали уголовное преследование «борцов» с сухостоем (ФОТО)

Пожары произошли в селах Жадановка и Константовка Змиевского района области. Их причины и обстоятельства устанавливаются.



://hk.npu.gov.ua

0 марта по Змиевского отдела полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что на территориях села Жадановка и садового общества «Заря» горят объекты растительного мира. При выезде на место происшествия установлено, что пожар охватил 900 квадратных метров насаждений.

3 апреля в полицию обратился гражданин, который совершал плановый объезд охотничьих угодий, и сообщил, что в селе Константовка у прудов горит камыш, трава и листья.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин данных событий и причастных к ним лиц.

По указанным фактам открыто два уголовных производства по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напоминаем , что 13 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект №2339 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)». Принят проект закона существенно повышает размеры штрафов и усиливает ответственность за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

Согласно закону, штраф за загрязнение воздуха составляет от 30 тыс. 600 грн до 61 тыс. 200 грн или ограничением свободы сроком до трех лет.

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем наказываются штрафом от 91 тыс. 800 грн до 153 тыс. Грн.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах - влечет наложение штрафа на граждан от 1 тыс. 500 до 4 тыс. 590 грн и на должностных лиц - от 4 тыс. 590 грн до 15 тыс. 300 грн. Если это же привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади - штраф от 4 тыс. 500 грн до 15 тыс. 300 грн для граждан и от 10 тыс. 710 грн до 18 тыс. 360 грн.

Выжигание стерни, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды - наказывается штрафом от 3 тыс. 60 грн до 6 тыс. 120 грн для граждан и 1 5 тыс. 300 до 21 тыс. 420 грн для должностных лиц.

Если те же действия совершены в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 6 тыс. 120 до 12 тыс. 240 грн.