14.04.2020 14:04

Полицейские разгромили очередной наркопритон (ФОТО)

В поселке Лиман Змиевского района наркоделец изготавливал зелье и реализовывал его по округе



://hk.npu.gov.ua

Во время обыска оказалось, что злоумышленник устроил в своем доме наркопритон.

13 апреля работники Змиевского отдела полиции во время проведения следственных действий в рамках открытого уголовного производства задокументировали факт продажи каннабиса 43-летним жителем с. Лиман Змиевского района. Человек за 200 гривен сбыл наркотики жителю соседнего поселка.

В ходе проведения санкционированного обыска в жилом доме по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили трех человек, на кухне домовладения изготавливали экстракт опия. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 4 шприца с веществом коричневого цвета, литр опия ацитильованого, около 200 граммов каннабиса, устройство для курения каннабиса, переработанное маковое семя и кастрюлю с продуктами изготовления опия ацитильованого.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с санкциями статей злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме того, в ходе санкционированного обыска у одного из посетителей наркопритона - 34-летнего жителя с. Лиман, полицейские обнаружили и изъяли около 50 граммов каннабиса, устройство для употребления конопли, около 27 пластиковых бутылок с продуктом переработки опия и 145 кустов мака снотворного, которые росли в теплице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.