Главная Новости Криминал и происшествия В ночь на 14 апреля 24 летний водитель внедорожника совершил последний в своей жизни обгон (ФОТО)
14.04.2020  13:53   

В ночь на 14 апреля 24 летний водитель внедорожника совершил последний в своей жизни обгон (ФОТО)

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ДТП со смертельным исходом


://hk.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 апреля около 1:20 возле села Первомайское Шевченковского района.

На месте полицейские предварительно выяснили, что 24-летний водитель автомобиля "Ssang Yong" на высокой скорости выполнил обгон грузовика "КамАЗ" с левой стороны, после чего не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии и решает вопрос об открытии уголовного производства.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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