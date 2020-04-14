В ночь на 14 апреля 24 летний водитель внедорожника совершил последний в своей жизни обгон (ФОТО)

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ДТП со смертельным исходом
Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 апреля около 1:20 возле села Первомайское Шевченковского района.
На месте полицейские предварительно выяснили, что 24-летний водитель автомобиля "Ssang Yong" на высокой скорости выполнил обгон грузовика "КамАЗ" с левой стороны, после чего не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии и решает вопрос об открытии уголовного производства.
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