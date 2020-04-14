14.04.2020 13:41

Возле «Госпрома» и в крестьянском огороде взрывотехники нашли пару сотен снарядов (ФОТО)

Дергачевский район: пиротехники ГСЧС разминировали около двухсот устаревших взрывоопасных предметов времен минувшей войны



://kh.dsns.gov.ua

13 апреля пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области дважды выезжали в населенные пункты Дергачевского района Харьковской области, чтобы провести мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны. Пиротехнические работы проводились на территории Малоданиловского поселкового совета, а также в селе Большие Проходы.

В первом случае местные жители обнаружили в лесополосе возле садового общества "Госпром" 3 ржавых артиллерийских снаряда диаметром 75 мм.

Но наибольшее количество боеприпасов находилась именно в селе Большие Проходы, где на своем приусадебном участке хозяин обнаружил металлический предмет, похожий на снаряд. Когда прибыли пиротехники ГСЧС и обследовали прилегающую территорию более подробно, обнаружили еще 195 таких же устаревших снарядов диаметром 50 мм.

Итак всего за сутки спасатели собрали и обезвредили на специальных взрывных площадках 199 опасных остатков минувшей войны. Пострадавших нет.