Главная Новости Криминал и происшествия Возле «Госпрома» и в крестьянском огороде взрывотехники нашли пару сотен снарядов (ФОТО)
14.04.2020  13:41   

Возле «Госпрома» и в крестьянском огороде взрывотехники нашли пару сотен снарядов (ФОТО)

Дергачевский район: пиротехники ГСЧС разминировали около двухсот устаревших взрывоопасных предметов времен минувшей войны


://kh.dsns.gov.ua

13 апреля пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области дважды выезжали в населенные пункты Дергачевского района Харьковской области, чтобы провести мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны. Пиротехнические работы проводились на территории Малоданиловского поселкового совета, а также в селе Большие Проходы.

В первом случае местные жители обнаружили в лесополосе возле садового общества "Госпром" 3 ржавых артиллерийских снаряда диаметром 75 мм. 

Но наибольшее количество боеприпасов находилась именно в селе Большие Проходы, где на своем приусадебном участке хозяин обнаружил металлический предмет, похожий на снаряд. Когда прибыли пиротехники ГСЧС и обследовали прилегающую территорию более подробно, обнаружили еще 195 таких же устаревших снарядов диаметром 50 мм.

Итак всего за сутки спасатели собрали и обезвредили на специальных взрывных площадках 199 опасных остатков минувшей войны. Пострадавших нет. 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  взрывотехники, харьков, разминирование, снаряд, мины
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.04 Криминал и происшествия В преддверии Вербного Воскресенья на Салтовке и ХТЗ обнаружили мины 09.04 Криминал и происшествия В пригороде Харькова за сутки взрывотехники обезвредили сотни патронов, снаряды и боевые мины (ФОТО) 06.04 Криминал и происшествия Харьковские взрывотехники за неделю ликвидировали несколько тысяч взрывоопасных предметов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 