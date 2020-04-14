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14.04.2020  13:29   

Спасатели прокомментировали ночной пожар в припаркованных на Салтовке авто (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

В ночь на 14 апреля со дворах на Салтовском шоссе снова горели легковушки


://kh.dsns.gov.ua

14 апреля в 3:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре напротив жилой многоэтажки на ул. Салтовское Шоссе, 242 а в Харькове. 

Жильцы близлежащих домов выложили в сеть видео с места пожара.

Возле дома горели 2 легковых автомобиля «Daewoo Sens», 2011 года выпуска, и «Mitsubishi Galant», 1998 года выпуска.

 У Daewoo огонь охватил салон и моторный отсек. В другом авто - салон, колеса и также моторный отсек. Общая площадь пожара составляла около 8 кв.м. 

На месте происшествия работали спасатели 5-й пожарной части ДСНС. Они в 3:41 локализовали огонь и 4:10 полностью ликвидировали его.

Причина возникновения возгорания выясняется.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  полиция, пожар, харьков, авто, комментарий
 
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