Спасатели прокомментировали ночной пожар в припаркованных на Салтовке авто (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

В ночь на 14 апреля со дворах на Салтовском шоссе снова горели легковушки
14 апреля в 3:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре напротив жилой многоэтажки на ул. Салтовское Шоссе, 242 а в Харькове.
Жильцы близлежащих домов выложили в сеть видео с места пожара.
Возле дома горели 2 легковых автомобиля «Daewoo Sens», 2011 года выпуска, и «Mitsubishi Galant», 1998 года выпуска.
У Daewoo огонь охватил салон и моторный отсек. В другом авто - салон, колеса и также моторный отсек. Общая площадь пожара составляла около 8 кв.м.
На месте происшествия работали спасатели 5-й пожарной части ДСНС. Они в 3:41 локализовали огонь и 4:10 полностью ликвидировали его.
Причина возникновения возгорания выясняется.
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Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
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