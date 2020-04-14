14.04.2020 13:29

Спасатели прокомментировали ночной пожар в припаркованных на Салтовке авто (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

В ночь на 14 апреля со дворах на Салтовском шоссе снова горели легковушки



://kh.dsns.gov.ua

14 апреля в 3:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре напротив жилой многоэтажки на ул. Салтовское Шоссе, 242 а в Харькове.

Жильцы близлежащих домов выложили в сеть видео с места пожара.

Возле дома горели 2 легковых автомобиля «Daewoo Sens», 2011 года выпуска, и «Mitsubishi Galant», 1998 года выпуска.

У Daewoo огонь охватил салон и моторный отсек. В другом авто - салон, колеса и также моторный отсек. Общая площадь пожара составляла около 8 кв.м.

На месте происшествия работали спасатели 5-й пожарной части ДСНС. Они в 3:41 локализовали огонь и 4:10 полностью ликвидировали его.

Причина возникновения возгорания выясняется.