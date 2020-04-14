14.04.2020 13:14

Суд взял под стражу одного из участников драки с руководителями управления уголовного розыска Харьковщины

По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд. Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 31-летнему харьковчанину, подозреваемому в хулиганстве, совершенном группой лиц и умышленном причинении тяжкого телесного повреждения.



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Досудебным расследованием установлено, что вечером, 6 апреля, в районе улицы Пискуновская г. Харькова произошел конфликт на дороге с участием сотрудников полиции оперативного подразделения ГУНП в Харьковской области и других лиц. В результате конфликта руководитель управления уголовного розыска получил тяжелые телесные повреждения, а его заместитель телесные повреждения. Впоследствии одного из участников конфликта был установлен: им оказался 31-летний мужчина, который вызвал тяжкие телесные повреждения главе уголовного розыска полиции области и телесные повреждения его заместителю.

13 апреля указанном мужчине сообщено о подозрении по факту хулиганства, совершенного группой лиц и умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения (ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Устанавливаются другие лица, причастные к этому преступлению.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Указанное уголовное производство расследует следственное управление ГУНП в Харьковской области.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.