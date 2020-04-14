14.04.2020 12:34

На Залютино массовые кражи колес с припаркованных авто (ФОТО)

Криминальный шиномонтаж решил уравнять права и отправить автовладельцев на карантин рядом с «безлошадными».



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В сети поясились фото, на которых пострадавшие от ночного авторейда авто стали «на прикол».

Причем, если ранее автоворы были галантнее с ставили машины хотя бы на имитацию подпор, то теперь диски просто курочат, бросая авто на асфальт.

Из комментариев под постаим: "Не те теперь робингуды..."

Вандалы грабят как элитные авто так и простые «ведра» с недорогимишинами.