На Залютино массовые кражи колес с припаркованных авто (ФОТО)

Криминальный шиномонтаж решил уравнять права и отправить автовладельцев на карантин рядом с «безлошадными».
В сети поясились фото, на которых пострадавшие от ночного авторейда авто стали «на прикол».
Причем, если ранее автоворы были галантнее с ставили машины хотя бы на имитацию подпор, то теперь диски просто курочат, бросая авто на асфальт.
Из комментариев под постаим: "Не те теперь робингуды..."
Вандалы грабят как элитные авто так и простые «ведра» с недорогимишинами.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
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