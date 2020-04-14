14.04.2020 11:31

Погоревшего на взятке чиновника Регионального офиса водных ресурсов отстранили от занимаемой должности

По ходатайству Дергачевского местной прокуратуры Дергачевский районный суд Харьковской области отстранил от занимаемой должности должностное лицо руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области, который сейчас находится под стражей.



//khar.gp.gov.ua

Напомним, в правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что должностные лица Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области требуют денежные средства за подписание договоров о распоряжении (аренда и пользование) имуществом указанного государственного учреждения.

3 апреля чиновника задержали на получении неправомерной выгоды в сумме 135 тыс. грн. Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение).



Относительно указанного должностного лица суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 840 тыс. грн.



Указанное уголовное производство расследует Дергачевский отдел полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований в Харьковской области ДСР НПУ.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.