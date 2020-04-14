Пожарные 8 часов тушили сосновый лес в Циркунах (ВИДЕО, ФОТО)

Несмотря на повышение штрафов за поджог сухостоя в 18 раз, на территории Харьковщины случилось 57 пожаров сухостоя в природных экосистемах.
Огнем уничтожено около 70 га сухой растительности и 1 заброшенный жилой дом.
Самый большой пожар за 13 апреля произошел в селе Циркуны Харьковского района, где выгорело 30 га прошлогоднего камыша и сухой травы, огонь от которых перекинулся на лесной хвойный массив, где уничтожил 4,5 га хвойной подстилки.
Только благодаря самоотверженной работе спасателей и работников лесного хозяйства удалось не допустить распространения пожара на верхушки сосновых деревьев.
С этим пожаром почти восемь часлв боролись 6 боевых расчетов ГСЧС и 2 бригады лесников.
Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности, преумноженными опасными для экосистем погодные условия, в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей. А то, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор - можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
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