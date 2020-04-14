14.04.2020 11:18

Пожарные 8 часов тушили сосновый лес в Циркунах (ВИДЕО, ФОТО)

Несмотря на повышение штрафов за поджог сухостоя в 18 раз, на территории Харьковщины случилось 57 пожаров сухостоя в природных экосистемах.



// ГСЧС

Огнем уничтожено около 70 га сухой растительности и 1 заброшенный жилой дом.

Самый большой пожар за 13 апреля произошел в селе Циркуны Харьковского района, где выгорело 30 га прошлогоднего камыша и сухой травы, огонь от которых перекинулся на лесной хвойный массив, где уничтожил 4,5 га хвойной подстилки.

Только благодаря самоотверженной работе спасателей и работников лесного хозяйства удалось не допустить распространения пожара на верхушки сосновых деревьев.

С этим пожаром почти восемь часлв боролись 6 боевых расчетов ГСЧС и 2 бригады лесников.



Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности, преумноженными опасными для экосистем погодные условия, в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей. А то, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор - можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.