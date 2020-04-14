14.04.2020 10:37

Возле академии Нацгвардии сгорел сарай (ФОТО)

Причина пожара выясняется.



// ГСЧС

13 апреля в 14:07 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на частной территории на площади Защитников Украины, 3.



На тушение выезжали 2 подразделения ГСЧС на автоцистернах.



На момент прибытия пожарных горела хозяйственная постройка на площади около 30 кв. м



В 14:38 возгорание удалось локализовать. В 16:22 пожар был полностью ликвидирован.





