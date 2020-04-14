Возле академии Нацгвардии сгорел сарай (ФОТО)

Причина пожара выясняется.
13 апреля в 14:07 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на частной территории на площади Защитников Украины, 3.
На тушение выезжали 2 подразделения ГСЧС на автоцистернах.
На момент прибытия пожарных горела хозяйственная постройка на площади около 30 кв. м
В 14:38 возгорание удалось локализовать. В 16:22 пожар был полностью ликвидирован.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
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