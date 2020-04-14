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14.04.2020  08:54   

На ХТЗ – ДТП с переворотом (ФОТО)

Авария произошла вечером 13 апреля.


// Telegram

На перекрестке улиц Мира и 12-го Апреля столкнулись два легковых автомобиля.

От удара одна из машин перевернулась.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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