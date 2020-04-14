На ХТЗ – ДТП с переворотом (ФОТО)

Авария произошла вечером 13 апреля.
На перекрестке улиц Мира и 12-го Апреля столкнулись два легковых автомобиля.
От удара одна из машин перевернулась.
Официальная информация уточняется.
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Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
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