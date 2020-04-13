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13.04.2020  20:47   

Минирование: копы проверяют вокзалы и торговые центры

Полицейские проверяют информацию о заминировании различных объектов в Харькове.


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Как сообщает ГУ Нацполции, Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, открытых торговых центрах, аптеках, железнодорожном и автовокзале, харьковском аэропорту поступило на электронную почту полиции 13 апреля около 14:50.
 
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
 
Ведется осмотр помещений и прилегающей территории.
Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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