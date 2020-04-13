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13.04.2020  19:56   

ДТП: мотоциклист попал под колеса немца (ФОТО)

Авария произошла на Московском проспекте.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции 12 апреля 2020 года около 21 часов 40 минут патрульные получили информацию о ДТП на перекрестке Московского проспекта и Конюшенного переулка.
 
 По предварительной информации участниками ДТП стали автомобиль Opel и мотоцикл.
 
 В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя мотоцикла.
 
 Обстоятельства ДТП устанавливала СОГ.
Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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