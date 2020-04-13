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13.04.2020  19:29   

Экшн с задержанием взяточника: информация прокуратуры (ФОТО, ВИДЕО)

Чиновник вымогал 2 500 долларов США за получение гражданства.


//khar.gp.gov.ua
Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды служебным лицом за обещание поспособствовать ускоренному получению гражданства иностранцем (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
 
По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, установлено, что главный специалист одного из отделов Управления по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ДМС Украины в Харьковской области требовал неправомерную выгоду в сумме 2 500 долларов США от представителя гражданина Ливана. За указанную сумму чиновник обещал посодействовать беспрепятственному и ускоренному получению гражданства последним.
 
13 апреля, после получения неправомерной выгоды от представителя гражданина Ливана, служащего задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Планируется сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (просьбы и получения неправомерной выгоды служебным лицом). Проведены обыски в Управлении по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ДМС Украины в Харьковской области.
 
Кроме того, проверяется причастность к преступлению других должностных лиц ГУ ГМС Украины в Харьковской области.
 
Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтава, оперативное сопровождение — УСБУ в Харьковской области.
 
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
 
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  взятка, задержание, харьков
 
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