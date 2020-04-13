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13.04.2020  18:48   

Крепкое ДТП: авария с вылетевшим с дороги перекрыла движение (ФОТО)

Об аварии на Тюринской информируют соцсети.


//t.me
Как сообщают пользователи, еще одно сильное ДТП произошло на улице Тюринской.
 
В результате от «Роста» - пробка на Салтовку.
 
О пострадавших информации пока нет.
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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