Главная Новости Криминал и происшествия Пьяное ДТП с оторванным колесом: легковушки не поделили дорогу (ФОТО)
13.04.2020  18:29   

Пьяное ДТП с оторванным колесом: легковушки не поделили дорогу (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Павловом поле.

Здесь не смогли поделить улицу Отакара Яроша в районе 59 дома две легковушки.

Информации о пострадавших пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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