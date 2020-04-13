13.04.2020 17:59

Последняя наркопосылка: закладчик пойман на почте (ФОТО)

На Харьковщине полицейские изъяли у гражданина наркотические средства.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Красноградскиий отдел полиции поступила информация от местного жителя о том, что неподалеку в отделении почтовой службы в городе Красноград находится подозрительный мужчина, который хранит при себе наркотические вещества.

При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 52-летний житель с. Высокое Красноградского района.

В ходе досмотра вещей правонарушителя, полицейские обнаружили два упакованных почтовых отправления. В каждом из них находилась кристалоподібна вещество желтого цвета, которая визуально имеет признаки особо опасного психотропного вещества синтетического происхождения, оборот которого запрещен.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.