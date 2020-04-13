Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом пылает камыш (ВИДЕО)
13.04.2020  17:26   

Под Харьковом пылает камыш (ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи, на Логачевке пылает  камыш.

Пожарные уже на месте.

Напомним, что на уровне Кабмина поднят вопрос о переводе дел о поджогах сухостоя в разряд уголовных.

Тэги:  пожар, сухостой, харьков, логачевка
 
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