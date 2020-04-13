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13.04.2020  16:28   

Новый пожар вдоль дороги: поджог сухостоя (ВИДЕО)

О пламени и дыме вдоль дороги сообщают очевидцы


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, вновь пожар вдоль дороги.

На выезде с Героев Труда  - горит сухостой. 

Тэги:  пожар, сухостой, харьков
 
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