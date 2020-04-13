Новый пожар вдоль дороги: поджог сухостоя (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 13 апреля Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 14 апреля В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без осадков, заморозки (до 1°c мороза в воздухе). Днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с, ближе к вечеру ожидается дождь.