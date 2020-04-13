В колонии на Харьковщине охрана обнаружила «наркостанок» (ФОТО)

Наркосодержащий бритвенный прибор пытались передать заключенному в Покровской колонии.
В государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)», при досмотре посылки, поступившей осужденному Н. от гражданина М., в середине станке для бритья был обнаружен полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожей на наркотическое средство.
Всего за прошедшую неделю предупреждено 5 попыток доставки запрещенных предметов в учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без осадков, заморозки (до 1°c мороза в воздухе). Днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с, ближе к вечеру ожидается дождь.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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