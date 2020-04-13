13.04.2020 14:54

В колонии на Харьковщине охрана обнаружила «наркостанок» (ФОТО)

Наркосодержащий бритвенный прибор пытались передать заключенному в Покровской колонии.



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В государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)», при досмотре посылки, поступившей осужденному Н. от гражданина М., в середине станке для бритья был обнаружен полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожей на наркотическое средство.

Всего за прошедшую неделю предупреждено 5 попыток доставки запрещенных предметов в учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.