В Харькове арестовали экс-полицейского, подозреваемого в подрыве банкомата (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)

В подрыве банкомата в Харькове подозревают 26-летнего экс-милиционера из Запорожья и 44-летнего харьковчанина
По данным полиции, эксперты установили, что злоумышленники использовали для подрыва самодельное взрывное устройство и похитили более 1 100 000 грн.
Причастными к преступлению оказались 26-летний уроженец Запорожья, бывший милиционер, и 44-летний харьковчанин. Вещественные доказательства изъяты.
Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 315 000 каждому.
Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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