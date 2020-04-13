Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове арестовали экс-полицейского, подозреваемого в подрыве банкомата (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)
13.04.2020  14:32   

В Харькове арестовали экс-полицейского, подозреваемого в подрыве банкомата (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)

В подрыве банкомата в Харькове подозревают 26-летнего экс-милиционера из Запорожья и 44-летнего харьковчанина


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, эксперты установили, что злоумышленники использовали для подрыва самодельное взрывное устройство и похитили более 1 100 000 грн.   

Причастными к преступлению оказались 26-летний уроженец Запорожья, бывший милиционер, и 44-летний харьковчанин. Вещественные доказательства изъяты. 

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 315 000 каждому.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  ограбление, харьков, банк, полиция, взрыв
 
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