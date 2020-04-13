13.04.2020 14:32

В Харькове арестовали экс-полицейского, подозреваемого в подрыве банкомата (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)

В подрыве банкомата в Харькове подозревают 26-летнего экс-милиционера из Запорожья и 44-летнего харьковчанина



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, эксперты установили, что злоумышленники использовали для подрыва самодельное взрывное устройство и похитили более 1 100 000 грн.

Причастными к преступлению оказались 26-летний уроженец Запорожья, бывший милиционер, и 44-летний харьковчанин. Вещественные доказательства изъяты.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 315 000 каждому.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.