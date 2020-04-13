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13.04.2020  14:14   

Пожарные около часа боролись с последствиями неосторожного обращения с огнем (ФОТО)

Валковские спасатели спасли от огня хозяйственную постройку


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12 апреля в 11:15 на пункт связи пожарно-спасательного подразделения поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, с.Корсунивка, ул. Перелищанская, 1.

По прибытию к месту вызова установлено, что на территории частного домовладения горела хозяйственная постройка на площади 30 кв.м. 

Оперативными действиями спасателей пожар ликвидирован и недопущено распространения огня на большую площадь.

Локализация - 11:39. Ликвидация - 12:45. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Причина пожара - устанавливается.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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