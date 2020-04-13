Пожарные около часа боролись с последствиями неосторожного обращения с огнем (ФОТО)

Валковские спасатели спасли от огня хозяйственную постройку
12 апреля в 11:15 на пункт связи пожарно-спасательного подразделения поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, с.Корсунивка, ул. Перелищанская, 1.
По прибытию к месту вызова установлено, что на территории частного домовладения горела хозяйственная постройка на площади 30 кв.м.
Оперативными действиями спасателей пожар ликвидирован и недопущено распространения огня на большую площадь.
Локализация - 11:39. Ликвидация - 12:45. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Причина пожара - устанавливается.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
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Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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