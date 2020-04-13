13.04.2020 13:48

Полицейские разыскали двух подростков, неделю назад сбежавших из инфекционной больницы

13 апреля харьковские силовики нашли двух парней-подростков, которые неделю назад сбежали из больницы, нарушив карантин.



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Ничего криминального с несовершеннолетними не случилось. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковщины.

Напомним, что 6 апреля из Харьковской областной детской инфекционной больницы сбежали подростки 13 и 15 лет. Все время их разыскивал личный состав полиции.

Беглецов во время розыска нашли 13 апреля работники ювенальной превенции. Как выяснилось, все это время подростки гуляли по городу.

Полицейские Слободского отдела полиции провели с несовершеннолетними разъяснительную беседу, чтобы недопустить подобные случаи в будущем.