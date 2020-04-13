Выпил – «заминировал» аэропорт – суд: прокуратура закончила расследование

Харьковской местной прокуратурой №5 направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который сообщил о заминировании международного аэропорта «Харьков», по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями).
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Алексей Лесенко, установлено, что утром 16 января 2020 года неизвестный позвонил на линию «102» и сообщил оператору, что международный аэропорт «Харьков» заминирован. Для проверки указанного сообщения на место происшествия сразу были направлены специалистов - взрывотехников и сотрудников полиции. После проверки территории и служебных помещений аэропорта взрывных устройств обнаружено не было.
Совместными усилиями правоохранителей и прокуратуры было установлено псевдоминера. Им оказался 41-летний житель Харьковской области, который сообщил, что совершил указанный звонок под влиянием алкоголя.
Во время досудебного расследования подозреваемый признал себя виновным в совершении уголовного преступления и способствовал досудебном расследованию. Вместе с этим в уголовном производстве собрано ряд неоспоримых доказательств причастности указанного лица к совершению преступления.
За совершение указанного преступления псевдоминеров грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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