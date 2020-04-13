На Салтовке обнаружена локальная точка сгоревших автомобилей (ФОТО)

В ночь на 13 апреля в Московском районе спасатели ликвидировали 4 пожара в автомобилях.
В 03 15 по проспекту Тракторостроителей, 83 Е было установлено, что возле жилого дома горел моторный отсек и салон автомобиля Мерседес Вито. Пожар был ликвидирован в 03:36.
По адресу проспект Тракторостроителей, 85 Г, горела задняя часть и салон автомобиля Митсубиси Грандис.
По проспекту Тракторостроителей, 83в, горел бампер и правое переднее крыло автомобиля Фольцваген Транспортер,
В 3:42 пожар произошел по проспекту Тракторостроителей, 140 В, горел моторный отсек и салон автомобиля Фольцваген ЛТ 32, пожарные немедленно приняли меры по тушению огня и уже в 4:24 ликвидировали пожар.
Всего на месте происшествия работало 3 отделения пожарно-спасательных служб на автоцистернах.
Причины пожаров устанавливаются.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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