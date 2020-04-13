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13.04.2020  11:34   

На Салтовке обнаружена локальная точка сгоревших автомобилей (ФОТО)

В ночь на 13 апреля в Московском районе спасатели ликвидировали 4 пожара в автомобилях.


// ГСЧС

 В 03 15 по проспекту Тракторостроителей, 83 Е было установлено, что возле жилого дома горел моторный отсек и салон автомобиля Мерседес Вито. Пожар был ликвидирован в 03:36.

По адресу проспект Тракторостроителей, 85 Г, горела задняя часть и салон автомобиля Митсубиси Грандис.

По проспекту Тракторостроителей, 83в, горел бампер и правое переднее крыло автомобиля Фольцваген Транспортер,

В 3:42 пожар произошел по проспекту Тракторостроителей, 140 В, горел моторный отсек и салон автомобиля Фольцваген ЛТ 32, пожарные немедленно приняли меры по тушению огня и уже в 4:24 ликвидировали пожар.

Всего на месте происшествия работало 3 отделения пожарно-спасательных служб на автоцистернах.

Причины пожаров устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, сгорел автомобиль, харьков
 
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