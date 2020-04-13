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13.04.2020  10:55   

ДТП на Тюринке: водителям советуют объезжать пробку (ВИДЕО)

Авария произошла утром 13 апреля.


// Facebook

Столкновение трех автомобилей произошло на улице Моисеевской, недалеко от перекрестка с улицей Академика Белецкого.

Об этом сообщили в соцсетях.

«На Моисеевской возле «водоканала» ДТП. Пробище от Киевской, объезжайте», – говорится в сообщении.

Тэги:  дтп, харьков
 
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