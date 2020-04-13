ДТП на Тюринке: водителям советуют объезжать пробку (ВИДЕО)

Авария произошла утром 13 апреля.
Столкновение трех автомобилей произошло на улице Моисеевской, недалеко от перекрестка с улицей Академика Белецкого.
Об этом сообщили в соцсетях.
«На Моисеевской возле «водоканала» ДТП. Пробище от Киевской, объезжайте», – говорится в сообщении.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
влажность:
давление:
ветер: