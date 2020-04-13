Рыбаков с запрещенными сетями задержали под Харьковом (ФОТО)

На водоеме Волчанского района задержаны граждане, которые нанесли 3,5 тыс. грн убытков.
9 апреля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства на водоеме вблизи с. Старица Волчанского района Харьковской области.
В шесть часов вечера правоохранители задержали рыбаков, которые с резиновой лодки ловили рыбу запрещенными лесковыми сетками в количестве 3 шт. общей длиной 120 м. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 8 кг. При этом рыбному хозяйству Украины нанесен ущерб в 3553 грн.
В отношении лиц, совершивших правонарушения, составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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