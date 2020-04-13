13.04.2020 10:28

Рыбаков с запрещенными сетями задержали под Харьковом (ФОТО)

На водоеме Волчанского района задержаны граждане, которые нанесли 3,5 тыс. грн убытков.



//khr.darg.gov.ua

9 апреля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства на водоеме вблизи с. Старица Волчанского района Харьковской области.



В шесть часов вечера правоохранители задержали рыбаков, которые с резиновой лодки ловили рыбу запрещенными лесковыми сетками в количестве 3 шт. общей длиной 120 м. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 8 кг. При этом рыбному хозяйству Украины нанесен ущерб в 3553 грн.



В отношении лиц, совершивших правонарушения, составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.