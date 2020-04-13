На Краснооскольском водохранилище поймали рыбного браконьера (ФОТО)

Нарушитель нанес около 17 тысяч гривен убытков.
10 апреля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Сенькин Купянского района Харьковской области.
В три часа утра задержан гражданин, который осуществлял лов рыбы запрещенным орудием лова - «пауком» диаметром 8 метров. В орудии лова находилось 26,8 килограммов рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 16898 грн.
В отношении мужчины, совершившего правонарушение составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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