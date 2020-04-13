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13.04.2020  09:23   

На Краснооскольском водохранилище поймали рыбного браконьера (ФОТО)

Нарушитель нанес около 17 тысяч гривен убытков.


//khr.darg.gov.ua

10 апреля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Сенькин Купянского района Харьковской области.

В три часа утра задержан гражданин, который осуществлял лов рыбы запрещенным орудием лова - «пауком» диаметром 8 метров. В орудии лова находилось 26,8 килограммов рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 16898 грн.

В отношении мужчины, совершившего правонарушение составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков, краснооскольское водохранилище, лесковая сетка
 
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