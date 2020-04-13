Главная Новости Криминал и происшествия Следствие выясняет, кто виноват в столкновении мотоцикла и «девятки»
13.04.2020  08:59   

Следствие выясняет, кто виноват в столкновении мотоцикла и «девятки»

Авария произошла 12 апреля около 13:30 на улице Познанской, 13.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль ВАЗ 2109 и мотоцикл Honda, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате столкновения пострадала водитель мотоцикла. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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