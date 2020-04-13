Следствие выясняет, кто виноват в столкновении мотоцикла и «девятки»

Авария произошла 12 апреля около 13:30 на улице Познанской, 13.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль ВАЗ 2109 и мотоцикл Honda, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате столкновения пострадала водитель мотоцикла. Медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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