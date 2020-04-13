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13.04.2020  08:43   

Нарушение правил карантина: полицейские выписали три сотни протоколов

Полицейские Харьковщины составили 300 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина


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Подавляющее большинство новых нарушений касалась игнорирование гражданами усиленных требований к ограничительным мерам в связи с карантином, в том числе пребывания без защитной маски в общественных местах.

Всего с начала превентивных мер полицейские составили 177 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю. 74 нарушения выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 9 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 13 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 27 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, полиция, нарушение, самоизоляция
 
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