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13.04.2020  08:17   

Мужчина выпрыгнул из окна 10 этажа: подробности от полиции

Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства самоубийства мужчины в Новобаварский районе.


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Информация о трагическом случае на улице Петра Свинаренко поступила в полицию 12 апреля около шести часов утра.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.

В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что мужчина выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на десятом этаже.

Следователем Новобаварского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тэги:  труп, самоубийство, харьков, суицид, выпрыгнул из окна
 
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