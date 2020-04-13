Мужчина выпрыгнул из окна 10 этажа: подробности от полиции

Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства самоубийства мужчины в Новобаварский районе.
Информация о трагическом случае на улице Петра Свинаренко поступила в полицию 12 апреля около шести часов утра.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.
В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что мужчина выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на десятом этаже.
Следователем Новобаварского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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