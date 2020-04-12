Появились подробности тройного ДТП на Полтавском шляхе

11 апреля легковой автомобиль Renault врезался в трамвай и автомобиль ВАЗ.
О проишествии сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Полтавский шлях, 14 поступило патрульным вчера, 11 апреля.
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault нарушил п. 16.11 (проезд перекрестков) ПДД Украины, после чего столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124 и трамваем. В результате аварии никто не пострадал.
На водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по ст 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений) КоАП.
Собранный материал правоохранители передадут в суд.
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