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12.04.2020  16:26   

На Гвардейцев Широнинцев спасатели борются с высотным пожаром (ВИДЕО)

Ориентировочно горит квартира на шестом этаже девятиэтажки.


://t.me/c

Незадалось праздничное воскресенье у жителей салтовской многоэтажки.

На выложенном в сеть видео видно как к дому подъехали спасатели и начали разведку перед началом тушения пожара.

Информация о потерпевший и ущербе уточняется.

 

Источник:   ХС
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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