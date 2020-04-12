На Гвардейцев Широнинцев спасатели борются с высотным пожаром (ВИДЕО)

Ориентировочно горит квартира на шестом этаже девятиэтажки.
Незадалось праздничное воскресенье у жителей салтовской многоэтажки.
На выложенном в сеть видео видно как к дому подъехали спасатели и начали разведку перед началом тушения пожара.
Информация о потерпевший и ущербе уточняется.
Звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу – время от времени организму нужно расслабляться.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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