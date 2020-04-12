В воскресном ДТП на Салтовке пострадал мотоциклист

На православный праздник обошлось без жертв - пострадала техника.
Социальные сети облетели фото с места проишествия на улице Познаньской.
По предварительной информации обошлось без жертв. На месте работают медики.
информация уточняется
Звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу – время от времени организму нужно расслабляться.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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