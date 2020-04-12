Главная Новости Криминал и происшествия В воскресном ДТП на Салтовке пострадал мотоциклист
12.04.2020  15:51   

В воскресном ДТП на Салтовке пострадал мотоциклист

На православный праздник обошлось без жертв - пострадала техника.


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Социальные сети облетели фото с места проишествия на улице Познаньской.

По предварительной информации обошлось без жертв. На месте работают медики. 

информация уточняется

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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