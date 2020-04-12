12.04.2020 14:51

В жестком ДТП у Южного вокзала пострадал ребенок (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове столкнулись два авто, в результате аварии пострадал ребенок и один из водителей.



://vecherniy.kharkov.ua

11 апреля на подъеме от Южного вокзала к Холодной горе произошло столкновение. В результате сильного удара разбился легковой автомобиль, его вынесло на обочину. На месте происшествия работали медики скорой помощи и полиция.

По сведениям издания, столкнулись автомобили Fiat Doblo и ВАЗ-21124.

В результате ДТП пострадали два человека - ребенок и водитель автомобиля ВАЗ. Их доставили в больницу.