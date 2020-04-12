В жестком ДТП у Южного вокзала пострадал ребенок (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове столкнулись два авто, в результате аварии пострадал ребенок и один из водителей.
11 апреля на подъеме от Южного вокзала к Холодной горе произошло столкновение. В результате сильного удара разбился легковой автомобиль, его вынесло на обочину. На месте происшествия работали медики скорой помощи и полиция.
По сведениям издания, столкнулись автомобили Fiat Doblo и ВАЗ-21124.
В результате ДТП пострадали два человека - ребенок и водитель автомобиля ВАЗ. Их доставили в больницу.
Звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу – время от времени организму нужно расслабляться.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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