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12.04.2020  14:51   

В жестком ДТП у Южного вокзала пострадал ребенок (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове столкнулись два авто, в результате аварии пострадал ребенок и один из водителей.


://vecherniy.kharkov.ua

11 апреля на подъеме от Южного вокзала к Холодной горе произошло столкновение. В результате сильного удара разбился легковой автомобиль, его вынесло на обочину. На месте происшествия работали медики скорой помощи и полиция. 

По сведениям издания, столкнулись автомобили Fiat Doblo и ВАЗ-21124. 

В результате ДТП пострадали два человека - ребенок и водитель автомобиля ВАЗ. Их доставили в больницу.

 

Источник:   ВХ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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