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12.04.2020  10:40   

ДТП со скорой: состояние пострадавших медиков медиков

Пострадавшие в аварии медики проходят лечение в различных медучреждениях Харькова


://hk.npu.gov.ua

Все постраавшие находятся в удовлетворительном состоянии с травмами различной сложности.

Об этом сообщил директор Центра медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

"Пострадавшие: больная, которую мы везли в больницу, и фельдшер, находятся в больнице скорой помощи Харькова.

А два санитара — в областной клинической больнице.

Только что их проведывал, состояние удовлетворительное, стабильное, жизни ничего не угрожает. У пострадавшего фельдшера, который находится в больнице скорой помощи,  экстракция [удаление — ред.] зубов и перелом скулы, он останется в этой больнице", — рассказал он.

Напомним, что авария произошла 10 апреля около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги города Харькова. В результате ДТП погибли три человека, еще четверо получили травмы. По факту аварии было открыто уголовное производство. Как выяснилось, за рулём Daewoo была 27-летняя девушка, которая как оказалось находилась в пьяном состоянии. Внутри автомобиля правоохранители обнаружили бутылку с алкогольным напитком. Девушка и ее пассажир скончались на месте происшествия.

Источник:   КТ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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