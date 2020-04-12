В преддверии Вербного Воскресенья на Салтовке и ХТЗ обнаружили мины

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС в сутки разминировали 10 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
11 апреля пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области проводила работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Работы ппо разминированию проводились в ближнем пригороде (Харьковском и Дергачевском районах), а также Московском и Индустриальном районах Харькова.
Всего было уничтожено 10 боеприпасов, из которых 7 минометных мин, 2 артснаряда разного калибра, а также 1 ручную гранату.
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.
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В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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