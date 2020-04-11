11.04.2020 16:52

Мужчина умер посреди оживленного харьковского проспекта

Во время велопрогулки на проспекте имени Героев Сталинграда скончался 38-летний мужчина



://t.me/vekha

11 апреля на проспекте Героев Сталинграда умер 38-летний велосипедист, которому, как сообщают в полиции, стало плохо во движения по проезжей части.



Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.