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11.04.2020  16:52   

Мужчина умер посреди оживленного харьковского проспекта

Во время велопрогулки на проспекте имени Героев Сталинграда скончался 38-летний мужчина


://t.me/vekha

11 апреля на проспекте Героев Сталинграда умер 38-летний велосипедист, которому, как сообщают в полиции, стало плохо во движения по проезжей части.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Источник:   ВХ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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