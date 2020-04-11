Мужчина умер посреди оживленного харьковского проспекта

Во время велопрогулки на проспекте имени Героев Сталинграда скончался 38-летний мужчина
11 апреля на проспекте Героев Сталинграда умер 38-летний велосипедист, которому, как сообщают в полиции, стало плохо во движения по проезжей части.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
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11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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