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11.04.2020  17:30   

Короткое замыкание оставило жителей харковского пригорода без пристройки (ФОТО)

Дергачевский район: пожарные ликвидировали пожар в летней кухне


://kh.dsns.gov.ua

10 апреля в 14:26 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Дергачи, въезд Коммунальный, 15.

На место происшествия были направлены подразделения 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. По прибытию на место вызова было установлено, что пожар происходит в летней кухне на территории частного домовладения. Площадь пожара составила 20 кв.м.

В 14:57 пожар был локализован, а в 15:35 полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания могло стать короткое замыкание электрической сети.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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