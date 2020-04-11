Короткое замыкание оставило жителей харковского пригорода без пристройки (ФОТО)

Дергачевский район: пожарные ликвидировали пожар в летней кухне
10 апреля в 14:26 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Дергачи, въезд Коммунальный, 15.
На место происшествия были направлены подразделения 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. По прибытию на место вызова было установлено, что пожар происходит в летней кухне на территории частного домовладения. Площадь пожара составила 20 кв.м.
В 14:57 пожар был локализован, а в 15:35 полностью ликвидирован.
По предварительным данным причиной возникновения возгорания могло стать короткое замыкание электрической сети.
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