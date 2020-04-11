Таможенники Слобожанщины изъяли за три месяца 32 кг наркотиков

На Слобожанщине за январь-март 2020 обнаружено 521 факт таможенных правонарушений и изъято 32,3 кг наркотиков.
В январе-марте 2020 сотрудниками Слобожанской таможни:
- принято 521 дело о нарушении таможенных правил на сумму 2 300 000 грн (в марте - 160 дел на 525 тыс. Грн);
- рассмотрены 137 дел и применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 4 300 000 грн, взыскано 1 400 000 грн. штрафов;
- передано на рассмотрение в суд 209 дел на сумму 7 400 000 грн;
- принято решение по результатам рассмотрения дел судом о конфискации непосредственных предметов нарушения таможенных правил на сумму 354 тыс. грн, наложено штрафов - 969 тыс. грн, взыскано штрафов - 240 тыс. грн;
- выявлено 14 фактов незаконного перемещения через таможенную границу Украины наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров. За аналогичный период 2019 - выявлено 11 указанных фактов;
- изъято из незаконного оборота:
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Ночью заморозки, днем прохладно и облачно: погода согласна с карантином и шепчет: «Сидите дома».
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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