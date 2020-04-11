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11.04.2020  16:25   

Таможенники Слобожанщины изъяли за три месяца 32 кг наркотиков

На Слобожанщине за январь-март 2020 обнаружено 521 факт таможенных правонарушений и изъято 32,3 кг наркотиков.


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В январе-марте 2020 сотрудниками Слобожанской таможни:

- принято 521 дело о нарушении таможенных правил на сумму 2 300 000 грн (в марте - 160 дел на 525 тыс. Грн);

- рассмотрены 137 дел и применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 4 300 000 грн, взыскано 1 400 000 грн. штрафов;

- передано на рассмотрение в суд 209 дел на сумму 7 400 000 грн;

- принято решение по результатам рассмотрения дел судом о конфискации непосредственных предметов нарушения таможенных правил на сумму 354 тыс. грн, наложено штрафов - 969 тыс. грн, взыскано штрафов - 240 тыс. грн;

- выявлено 14 фактов незаконного перемещения через таможенную границу Украины наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров. За аналогичный период 2019 - выявлено 11 указанных фактов;

- изъято из незаконного оборота:

  • наркотических средств - 32,3 кг,
  • психотропных веществ - 10,08 г, 278 таблеток; 
  • прекурсоров - 3 г, 20 капсул.
Источник:   Главное управление ГНС Украины в Харьковской области
 Тэги:  таможня, протокол, задержание, харьков, контрабанда, наркотики
 
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