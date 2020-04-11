На гаражной стоянке поночи пылали и недорогие ВАЗы и элитные Infiniti и «жуки»

Новобаварский район: спасатели ликвидировали пожар на автомобильной стоянке, где пострадало несколько автомобилей
11 апреля в 3:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, произошедшем на автомобильной стоянке гаражно-строительного кооператива по адресу: г.. Харьков, пер. Титаренковский, 8.
На место происшествия сразу выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.
На момент прибытия спасателей огнем был полностью охвачены автомобили «Toyota Camry» 2013 выпуска и ВАЗ 21115 на площади 10 кв.м.
Кроме того от огня частично пострадали еще 3 припаркованные рядом автомобили «Infiniti», «Nissan Juke» и ВАЗ 2101.
Пожарные немедленно приняли меры по тушению огня и уже в 3:41 ликвидировали пожар. Причина пожара - поджог.
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