11.04.2020 15:15

На гаражной стоянке поночи пылали и недорогие ВАЗы и элитные Infiniti и «жуки»

Новобаварский район: спасатели ликвидировали пожар на автомобильной стоянке, где пострадало несколько автомобилей



://kh.dsns.gov.ua

11 апреля в 3:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, произошедшем на автомобильной стоянке гаражно-строительного кооператива по адресу: г.. Харьков, пер. Титаренковский, 8.

На место происшествия сразу выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.

На момент прибытия спасателей огнем был полностью охвачены автомобили «Toyota Camry» 2013 выпуска и ВАЗ 21115 на площади 10 кв.м.

Кроме того от огня частично пострадали еще 3 припаркованные рядом автомобили «Infiniti», «Nissan Juke» и ВАЗ 2101.

Пожарные немедленно приняли меры по тушению огня и уже в 3:41 ликвидировали пожар. Причина пожара - поджог.