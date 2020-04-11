11.04.2020 14:41

В Змиевском районе мужчина торговал боеприпасами

Злоумышленник за 4000 гривен продал 3 корпуса гранаты РГД-5 с запалами к ним и 200 патронов различных калибров.



://hk.npu.gov.ua

Во время обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили еще 40 патронов калибра 7,62х39 мм и 20 патронов калибра 7,62х54 мм.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Правоохранители устанавливают их происхождение.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.