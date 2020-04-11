В Змиевском районе мужчина торговал боеприпасами

Злоумышленник за 4000 гривен продал 3 корпуса гранаты РГД-5 с запалами к ним и 200 патронов различных калибров.
Во время обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили еще 40 патронов калибра 7,62х39 мм и 20 патронов калибра 7,62х54 мм.
Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Правоохранители устанавливают их происхождение.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Ночью заморозки, днем прохладно и облачно: погода согласна с карантином и шепчет: «Сидите дома».
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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