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11.04.2020  14:15   

На проспекте Науки двое жильцов сгорели заживо (ВИДЕО)

Шевченковский район: в девятиэтажном жилом доме в результате пожара погибли два человека, одну женщина пожарным удалось спасти


://kh.dsns.gov.ua

10 апреля в 20:47 на номер «101» поступила информация о пожаре в квартире 9-этажного жилого дома по адресу: г.. Харьков, Шевченковский район, пр-т. Науки, 41/43.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. По прибытию к месту вызова было установлено, горит двухкомнатная квартира на 7-м этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 30 кв.м. С задымленного помещения спасатели вынесли на свежий воздух женщину, ее возраст и личные данные нараиз устанавливаются. Также во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек (их возраст и личные данные устанавливаются).

В 21:25 пожар был локализован, а в 23:28 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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