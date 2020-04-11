На проспекте Науки двое жильцов сгорели заживо (ВИДЕО)

Шевченковский район: в девятиэтажном жилом доме в результате пожара погибли два человека, одну женщина пожарным удалось спасти
10 апреля в 20:47 на номер «101» поступила информация о пожаре в квартире 9-этажного жилого дома по адресу: г.. Харьков, Шевченковский район, пр-т. Науки, 41/43.
К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. По прибытию к месту вызова было установлено, горит двухкомнатная квартира на 7-м этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 30 кв.м. С задымленного помещения спасатели вынесли на свежий воздух женщину, ее возраст и личные данные нараиз устанавливаются. Также во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек (их возраст и личные данные устанавливаются).
В 21:25 пожар был локализован, а в 23:28 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
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